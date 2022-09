NVV weiterhin für Maskenpflicht in Bus und Bahn

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) spricht sich weiterhin für eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aus. Nachdem die Bundesregierung auf Drängen der FDP angekündigt hatte, die Maskenpflicht im Flugzeug zu streichen, forderte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen eine einheitliche Abschaffung auch für alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel. Denn eine Maskenpflicht in Zügen, aber nicht im Flieger sei kaum vermittelbar – zumal die Luft in Zügen beim Öffnen der Türen regelmäßig ausgetauscht werde.

Der NVV teilte dazu am Mittwoch auf Anfrage mit, man lege großen Wert darauf, dass sich die Fahrgäste sicher fühlten. Studien hätten zwar gezeigt, dass das Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen nicht höher sei als beispielsweise in Restaurants oder Supermärkten, wo die Maskenpflicht nicht mehr gilt. "Gleichwohl wissen wir aus Befragungen, dass die Maskenpflicht zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl der Fahrgäste beiträgt. Dieses Bedürfnis nach Schutz vor einer möglichen Ansteckung sollte respektiert werden – auch von jenen, die das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes während der Fahrt als unangenehm empfinden." Die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste halte sich ohnehin an die Maskenpflicht.