Ukrainer lindern Personalnot im Gastgewerbe

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie fehlen in Hotels und Gaststätten noch immer Mitarbeiter. Die Lücke wird momentan auch von geflohenen Ukrainierinnen und Ukrainern gefüllt: In rund 14 Prozent der Betriebe des hessischen Gastgewerbes arbeiten nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga Ukrainer. "Gemäß unseren Branchenumfragen in Hessen und einer Vielzahl an individuellen Rückmeldungen schätzen wir, dass in etwa 1.000 Betrieben des hessischen Gastgewerbes bereits ukrainische Geflüchtete tätig sind", sagte Hauptgeschäftsführer Julius Wagner. Dabei handele es sich um Aushilfen durch Minijobs, aber auch Teil- und Vollzeitbeschäftigung.

Hotels und Gastronomen fehlten nach den langen Lockdowns wegen der Corona-Pandemie mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Aushilfen nicht mitgerechnet. Dieser Bedarf habe sich zwischenzeitlich wieder etwas verkleinert. Dass nun Ukrainer im Gewerbe mitarbeiten, sei laut Wagner für beide Seiten eine Win-Win-Situation. "Für die ukrainischen Geflüchteten ist es die Chance, ihren Alltag hier selbstbestimmter zu gestalten, aktiv zu sein und sich – gerade im teamorientierten Gastgewerbe – zu integrieren, soziale Kontakte zu knüpfen", sagte Wagner - und den Betrieben helfe natürlich jede Hand.