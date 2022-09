Omikron-Impfungen gehen los

Am Dienstag hat in einigen Impfstellen und Arztpraxen in Hessen das Impfen mit dem neuen Impfstoff von Biontech und Moderna begonnen, der gegen die Omikron-Variante BA.1 entwickelt wurde. So ging es beispielsweise in den Impfstellen in Hanau und Offenbach los. In Wiesbaden wird ab Mittwoch geimpft. Der Impfstoff wird über den Apothekengroßhandel verteilt. Allerdings scheinen nicht alle Praxen die Menge an Impfstoff zu bekommen, die sie bestellt haben. Wieso, ist bisher unklar. Insgesamt erhält Hessen in den ersten beiden Wochen rund eine Million Impfdosen.