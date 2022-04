Gewerkschaften kritisieren unterschiedliche Corona-Regeln an Hochschulen

Die Betriebsgruppen der Gewerkschaften ver.di und Erziehung und Wissenschaft (GEW) an der Goethe-Universität Frankfurt kritisieren den unterschiedlichen Umgang mit den veränderten Corona-Regeln an den Hochschulen des Landes Hessen.

So gelte an Hessens größter Hochschule, der Goethe-Universität in Frankfurt, die Maskenpflicht künftig nur noch für die Beschäftigten der Universität. Gästen und Studierenden der Goethe-Uni werde das Tragen von Masken lediglich empfohlen. "Dies löst insbesondere bei den Beschäftigten, die regelmäßigen Kontakt mit Studierenden und Gästen der Universität haben, große Besorgnis aus", wie die Gewerkschaften am Mittwoch mitteilten. Die Universitäten in Darmstadt, Gießen, Kassel und Marburg hingegen halten an der Maskenpflicht für alle in ihren Räumlichkeiten fest.