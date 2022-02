Klose: Einrichtungsbezogene Impfpflicht wird umgesetzt

Die Landesregierung will die Corona-Impfplicht in Pflege-Einrichtungen auf jeden Fall einführen. Das Gesetz gelte, und es sei umzusetzen - daran könne es keinen Zweifel geben, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden. Die Länder hätten sich vom Bund "Vollzugshinweise" gewünscht, die seien nun "überwiegend da". Im Moment würden noch offene rechtliche Fragen geklärt. Nach Angaben des Sozialministeriums ist in Hessen jeder zehnte Beschäftigte in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen nicht gegen Covid-19 geimpft. Das seien etwa 19.400 Menschen der insgesamt rund 200.000 Beschäftigten in diesen Einrichtungen.

Der Landesverband Hessen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands erklärte, die Träger versuchten alles, bisher ungeimpfte Mitarbeitende noch von einer Impfung zu überzeugen. Gravierende Engpässe werde es voraussichtlich nicht geben, da ungeimpfte Beschäftigte voraussichtlich erst einmal weiterarbeiten dürften, bis das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot ausspreche, "und das kann wegen des Verfahrens Wochen bis Monate dauern", sagte eine Sprecherin des Verbands.