Eintracht-Trainer Glasner stellt Isolation in Frage

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner hat die Isolation für Corona-Infizierte in Frage gestellt und für neue Denkansätze geworben. "Man muss sich schon langsam die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, wenn jemand dreimal am Tag schnäuzen muss, dass er eine Woche in Quarantäne geschickt wird", sagte Glasner am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am Wochenende. Mit der neuen Omikron-Variante müsse man "vielleicht die Maßnahmen überdenken und anpassen".

Bei mehreren Proficlubs hatte es zuletzt einige Corona-Fälle gegeben, zwei Bundesliga-Spiele des FSV Mainz 05 wurden coronabedingt abgesagt.