Textilmessen in Frankfurt eröffnet

Zarte Garne in starken Farben, Stoffe in besonderen Texturen – die Textilbranche hat es in der Regel leicht, mit ihren Produkten zu glänzen. Doch die Corona-Pandemie bremste das Geschäft in den vergangenen Jahren aus. Auch im Januar musste die "Heimtextil" noch abgesagt werden. Kein Wunder, dass der Beginn gleich mehrerer Textilmessen am Dienstag in Frankfurt mit Spannung erwartet wurde. 2.300 Aussteller aus 63 Ländern sollen bis Freitag für ein Stück Normalität auf dem Messegelände sorgen. Auch Hotelbetreiber freuen sich.