CO2-Emissionen 2020 auf Tiefstand

Im ersten Pandemiejahr 2020 sind in Hessen rund 32,5 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen worden. Nach Angaben des Statistischen Landesamts in Wiesbaden vom Mittwoch lagen die Emissionen damit auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1990. 2019 hätten sie um rund sieben Prozent höher gelegen. Den Rückgang führen die Statistiker auf die Folgen der Corona-Pandemie zurück - insbesondere durch die Reisebeschränkungen und die damit verbundene geringere Mobilität seien weniger Emissionen verursacht worden. Mehr als ein Drittel des CO2 wurde im Jahr 2020 dennoch im Straßenverkehr ausgestoßen, ein weiteres Drittel in Haushalten, Gewerbe, Handel und durch Dienstleistungen, die in dem Bericht zu einem Sektor zusammengefasst wurden.