Warum es montags keine Corona-Zahlen gibt

Vergangene Woche haben Sozialministerium und Robert-Koch-Institut (RKI) mitgeteilt, die aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen in Hessen nur noch von montags bis freitags zu verarbeiten. Die Daten von Wochenenden oder Feiertagen würden demnach erst am darauffolgenden Arbeitstag von den Gesundheitsämtern weitergeleitet, meldete das Ministerium.

Bleiben die Behörden bei ihrem bisherigen Veröffentlichungs-Rhythmus, würde das bedeuten, dass die Samstags- und Sonntagszahlen erst montags von den Gesundheitsämtern gemeldet und dann in der Nacht zu Dienstag veröffentlicht werden. Das würde die Statistik bis weit in die Woche hinein verzerren. Um zu bewerten, wie stark belastet das Gesundheitssystem sei, würden laut Ministerium ohnehin weitere Indikatoren berücksichtigt - etwa wie viele Corona-Patienten stationär in den Krankenhäusern aufgenommen wurden.

An diesem Montag jedenfalls meldete das RKI für Hessen: keine neuen Fälle. Die in der Statistik ausgewiesenen Gesamtzahlen der Corona-Infektionen (1.726.514) und der an oder mit Covid-19 Gestorbenen (9.918) waren dieselben wie am Samstagmorgen.