9.479 Neuinfektionen, Inzidenz mit Zick-Zack-Kurs

Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist binnen 24 Stunden um 9.479 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag (Stand 0 Uhr) mit. Es wurden drei weitere Todesfälle erfasst. Die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 10.567. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Hessen 2.238.188 Corona-Fälle gemeldet.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner beschreibt derzeit einen Zick-Zack-Kurs: Nachdem sie am Donnerstag von 1.041 auf 1.073 gestiegen war, sank sie am Freitag deutlich auf 1.015. Die höchsten Werte meldete das RKI für die Kreise Werra-Meißner (1.533), Fulda (1.298) und Vogelsberg (1.270). Am niedrigsten lag die Inzidenz in der Stadt Kassel (767) und in den Kreisen Kassel (793) und Groß-Gerau (854). Einen Überblick über die Zahlen finden Sie hier.