Infizierte in jedem zweiten Altenheim

In Hessen ist die Hälfte aller Altenheime derzeit von Corona-Infektionen betroffen. Das ist mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie, wie Zahlen der Hessischen Heimaufsicht am Regierungspräsidium Gießen zeigen. In 420 der insgesamt 837 Heime in Hessen sind Beschäftigte oder Bewohner und Bewohnerinnen aktuell mit dem Coronavirus infiziert - mehr als in der Infektionswelle des vergangenen Winters 2020/2021. In der Spitze waren zu der Zeit rund 40 Prozent der Heime von Corona-Infektionen betroffen.

Allerdings verlaufen die Infektionen in der derzeitigen Omikron-Welle seltener tödlich: Nach den Zahlen der Heimaufsicht sind in den vergangenen sieben Tagen 33 Heimbewohner und Heimbewohnerinnen an oder mit dem Virus gestorben. Ende Dezember 2020 und Anfang Januar 2021 hatte es teilweise in einer Woche über 300 Todesfälle in Hessen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.