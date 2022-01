Verdi fordert Corona-Prämie

Die angekündigten Warnstreiks bei der Postbank treffen auch Filialen in Hessen. Die Gewerkschaft Verdi rief zu befristeten Arbeitsniederlegungen in zwei Filialen in Frankfurt und einer in Offenbach auf, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Warnstreiks sollen demnach an diesem Freitag beginnen und bis Samstag zu Dienstende andauern. Es müsse mit Verzögerungen im Betriebsablauf oder Schließung der Filialen gerechnet werden, hieß es. Verdi will für die etwa 15.000 Postbank-Beschäftigten unter anderem sechs Prozent mehr Lohn sowie eine Corona-Prämie durchsetzen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. Februar geplant.