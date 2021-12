Wo Sie sich an Weihnachten impfen lassen können

Viele Städte und Kreise bieten auch über die Feiertage Impfaktionen an. In Frankfurt wird an Heiligabend noch bis 12 Uhr in der Vorhalle des Doms geimpft. Die Termine sind allerdings fast ausgebucht. Ohne vorherige Anmeldung können Impfwillige an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag zum Latin Palace Chango im Bahnhofsviertel kommen. Bei beiden Aktionen steht ausschließlich Moderna zur Verfügung.

Das Impfzentrum am Kasseler City Point hat an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet. An allen drei Tagen kann man sich im Impfzentrum in Dreieich-Offenthal (Offenbach) impfen lassen. Die Impfstelle in der Herrnstraße in Offenbach ist an Heiligabend und dem zweiten Weihnachtstag ab 10 Uhr offen.