Frankfurts Gastgewerbe nähert sich Niveau vor Pandemie

Im Mai konnten die Beherbergungsbetriebe in Frankfurt fast viermal so viele Gäste und mehr als dreimal so viele Übernachtungen verzeichnen wie im Mai 2021. Die Feiertage und die bundesweiten Lockerungen zogen besonders viele privatreisende Gäste an, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Auch die ersten internationalen Messen, Tagungen und Kongresse fanden wieder statt. Der Städtetourismus weise aufgrund von "starken Nachholeffekten große Steigerungen" auf, hies es.

Mit 447.374 Gästen (plus 386,7 Prozent) und 830.091 Übernachtungen (plus 331,8 Prozent) bewegen sich die Gäste- und Übernachtungszahlen den Angaben der Stadt zufolge in Richtung des Niveaus vor der Pandemie (im Mai 2019: 538.119 Gäste und 932.136 Übernachtungen).