Biontech-Gründer erhalten Wissenschaftspreis

Am Vorabend der Verleihung des Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preises hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) Forschung und Entwicklung der Corona-Impfstoffe gewürdigt. Preisträger des Jahres 2022 sind das Ärzte-Ehepaar Özlem Türeci und Uğur Şahin vom Mainzer Unternehmen Biontech sowie ihre Kollegin, die Biochemikerin Katalin Karikó.

"In der Pandemie haben wir gemerkt, wie wichtig die wissenschaftliche Expertise für unser aller Leben ist. Nur durch die Entwicklung der messenger-RNA war es überhaupt möglich, einen hoch wirksamen Impfstoff gegen das Virus in so kurzer Zeit anbieten zu können", sagte Bouffier. Er hatte die Preisträger zu einem Abendessen im Biebricher Schloss empfangen. Die Auszeichnungen werden am Montag von der Paul-Ehrlich-Stiftung in der Frankfurter Paulskirche verliehen, wegen der Pandemie auch an die Preisträger des vergangenen Jahres, Michael R. Silverman und Bonnie L. Bassler aus den USA.