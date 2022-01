Schüler brauchen ab Sonntag in Bus und Bahn keinen Test mehr

In den Winterferien mussten sich Schülerinnen und Schüler, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind, vor Bus- und Bahnfahrten auf Corona testen lassen, um die 3G-Regel zu erfüllen. Denn: In den Ferien wurde in den Schulen nicht getestet, die Vorgabe deswegen für die Schulferien geändert. Diese zusätzliche Testpflicht läuft nun wieder aus. Wie das Sozialministerium dem hr auf Anfrage mitteilte, enden die Schulferien offiziell in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Deshalb reicht bereits ab Sonntag wieder ein Schülerausweis als 3G-Nachweis - obwohl der letzte Eintrag in den Testheften der Schüler aus der Zeit vor Weihnachten stammt. Vor der Fahrt zur Schule ist am Montag offiziell also kein weiterer Corona-Test nötig. Das Ministerium empfiehlt den Schülerinnen und Schülern allerdings, sich trotz dieser "Regelungslücke" zuhause zu testen, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.