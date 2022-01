Impfpass-Fälschern auf der Spur

Matthias Gronkiewicz aus Bad Homburg produziert und verschickt Stempel aller Art - auch an Ärzte oder neuerdings an Impfzentren. Bei beiden sei die Nachfrage zuletzt gestiegen - und zwar auffällig stark. Gronkiewicz vermutet unter den Bestellern zahlreiche Betrüger. Denn die Postsendung soll in vielen Fällen an Privatadressen statt direkt an Praxen gehen. "So was machen Ärzte nicht", meint Gronkiewicz. Auch das Impfzentrum in Frankfurt habe ihm bestätigt: Die Stempel wurden dort nicht geordert. Die Behörden haben bei der Aufklärung von Impfpass-Betrügereien jede Menge zu tun: Bundesweit wird in 11.000 Fällen ermittelt. Das Bestellen von Stempeln alleine ist allerdings nicht strafbar.