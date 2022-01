16 Hotspots in Hessen - jetzt auch Gießen und Main-Taunus-Kreis

Am Samstag sind in Hessen weitere Hotspots hinzugekommen. Mit Gießen und dem Main-Taunus-Kreis überschritten zwei weitere Kreise die kritische Inzidenz von 350 an mindestens drei Tagen in Folge. In beiden Kreisen müssen daher ab Sonntag die Corona-Regeln verschärft werden: 2G-Plus statt 2G bei Veranstaltungen, in Sport- und Kulturstätten sowie in der Gastronomie, Alkoholverbote und Maskenpflicht an publikumsträchtigen Orten (welche die Kreise selbst festlegen). Gleiches gilt ab sofort auch in den Kreisen Bergstraße, Rheingau-Taunus und der Wetterau. Alle drei lagen bei der Inzidenz am Samstag bereits zum vierten Mal über 350. Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 16 Hotspots und zehn Nicht-Hotspots.