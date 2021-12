Warum der Kreis Fulda eigentlich ein Hotspot war

In Hessen gilt die Hotspot-Regelung: Alle kreisfreien Städte oder Kreise, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz über 350 aufweisen, gelten als Hotspots. Dann dürfen Kommunen zusätzliche Regeln wie ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen oder die 2G-plus-Regel für Freizeit und Gastronomie einführen. Bislang war davon nur die Stadt Offenbach in Hessen betroffen. Die Stadt galt bis zum 23. Dezember als Hotspot. Doch eigentlich hätte auch der Kreis Fulda zum Hotspot erklärt werden müssen.

Offiziell soll die Inzidenz in Fulda von Donnerstag (16. Dezember) an laut den damals gemeldeten RKI-Zahlen unter dem Schwellenwert von 350 gelegen haben. Das Problem: Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz war eigentlich höher. Sie lag laut den später korrigierten Zahlen vom 16. bis 21. Dezember über dem Wert von 350. Damit hätte Fulda zum Hotspot erklärt werden müssen. Grund für korrigierte Zahlen sind in der Regel Meldeverzögerungen. Denn gelegentlich kommt es vor, dass Kreise dem RKI Corona-Fälle nachmelden. Das passiert zum Beispiel, wenn es Personalprobleme in den Ämtern oder technische Störungen gibt.