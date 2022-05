Klose wirbt für neuen Vorschlag zur Corona-Impfpflicht

Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) wirbt für einen neuen Vorschlag für eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren. Um präventiv tätig zu sein und mit Blick auf eine mögliche neue Virusvariante im Herbst könne das Thema nicht abgehakt werden, sagte der Minister am Mittwoch in Wiesbaden. Er sehe dabei das Bundesgesundheitsministerium in der Pflicht.

"Ich halte es nach wie vor für richtig und wichtig, dass wir gerade mit Blick auf die Belastung des Gesundheitswesens auch noch mal schauen, ob das, was der Bundestag nicht hingekriegt hat, wirklich das letzte Wort ist", so Klose. Gerade die Menschen, die bei einer Corona-Infektion ein besonders hohes Risiko für eine schwere Erkrankung in sich tragen, müssten nochmals in den Blick genommen werden. "Denn das, was wir bisher über die Freiwilligkeit an Impfquote hingekriegt haben, das reicht eben nicht."