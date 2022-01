Nicht genehmigte Silvesterparty in Hofheim

In Hofheim am Taunus ist es in der Neujahrsnacht zu einem Verstoß gegen die Corona-Regeln gekommen. Dort wurde der Polizei eine Tanzveranstaltung in einem Lokal gemeldet. Streifenbeamte trafen dort rund 90 Menschen an, die alle einen gültigen und aktuellen Impfnachweis mit sich führten. Da jedoch kein Abstands- und Hygienekonzept vorlag, wurden gegen den Veranstalter ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Coronavirus-Schutzverordnung eingeleitet und die Party beendet.