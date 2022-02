Bald Lockerungen an Hessens Schulen?

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat eine Lockerung der Regeln bei der Maskenpflicht am Platz und bei den Corona-Tests in den Schulen in Aussicht gestellt. Darüber müsse gesprochen werden, wenn in allen Bereichen der Gesellschaft gelockert werden solle, sagte Lorz der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. "Das sind wir den Schülerinnen und Schülern nach vielen Wochen und Monaten der extremen Belastung schuldig."

Die Belastung der Schulen sei immer noch enorm. Die Zahlen zur Corona-Lage zeigten aber, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle auch in den Schulen überschritten sei, sagte Lorz. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sei von mehr als 27.000 auf rund 18.000 gesunken. Die Zahl der positiven Schnelltests sei von rund 15.000 in der vierten Kalenderwoche auf rund 10.000 zurückgegangen.

Einen Termin nannte der Minister nicht. Am Montag kommt das hessische Coronakabinett zusammen, um über den Beschluss des Bund-Länder-Gipfels zu befinden, bis zum 20. März alle "tiefgreifenden" Corona-Maßnahmen stufenweise aufzuheben.