Mehr als jeder zehnte Flüchtling ist Corona-positiv

Von den stark steigenden Corona-Zahlen sind auch die hessischen Flüchtlingsunterkünfte betroffen. Die Infektionszahlen haben sich dort innerhalb einer Woche verdreifacht. Derzeit ist mehr als jeder Zehnte der momentan 4.614 Bewohnerinnen und Bewohner in Hessen positiv, wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte. Insgesamt seien aktuell 612 Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen infiziert. Die Einrichtung für Flüchtlinge in Gießen ist besonders voll - und wird von einer Coronawelle erfasst. Hunderte Menschen befinden sich in Quarantäne in provisorischen Hallen. Der Flüchtlingsrat übt deutliche Kritik an den Zuständen.