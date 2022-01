Hessen plant Landesamt für Gesundheit

Zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie soll die Gesundheitsverwaltung in Hessen gebündelt werden. Dazu wird ein neues Hessisches Landesamt für Gesundheit geschaffen, wie Sozial- und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch ankündigte. Das neue Landesamt werde eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis sein, sagte Klose. Die Pandemie habe gezeigt, dass Grenzen zwischen den Behörden künftig eine geringere Rolle spielen müssten und das Personal flexibler und achtsamer eingesetzt werden müsse. Außerdem werde an der Uniklinik in Frankfurt eine Stiftungsprofessur für öffentliches Gesundheitswesen eingerichtet, kündigte der Minister an.

Bisher waren neben dem Gesundheitsministerium etwa die Regierungspräsidien, das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG) und die Kommunen mit ihren Gesundheitsämtern für den Infektions- und Gesundheitsschutz zuständig. Die genaue Aufgabenteilung muss nun in einem Gesetz und einer Verordnung festgelegt werden, die im Laufe des Jahres verabschiedet werden sollen. Das neue Landesamt für Gesundheit könnte dann Anfang 2023 seine Arbeit aufnehmen. Nach den Worten von Klose wird es dezentral organisiert. 200 bis 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der anderen Behörden aus dem Bereich Gesundheit sollen an ihrem bisherigen Standort bleiben und digital in das Amt wechseln.