Telefonbetrug nimmt während Pandemie zu

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring in Hessen hat sich besorgt über die Zunahme von Betrügereien am Telefon gezeigt. "Wir haben viele Beratungen für diesen Bereich im Weißen Ring - aber natürlich lange nicht so viele, wie es wirklich Taten gibt", sagte der Präventionsbeauftragte des Landesverbands, Ulrich Warncke. Die Opfer empfänden eine riesige Scham, dass sie auf die Telefonbetrügereien reingefallen sind. Deshalb meldeten sich nicht alle Betroffenen. Erbeuteten Telefonbetrüger in Hessen 2020 noch 8,5 Millionen Euro, waren es im vergangenen Jahr nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden 21,74 Millionen Euro.

Die Methoden der Betrüger würden "immer ausgefeilter und fantasiebegabter", erklärte Warncke. Die Opfer seien vor allem ältere Menschen. Gerade in der Corona-Zeit seien die Leute vielfach zuhause und würden so schneller zum Opfer als zuvor. Nach Einschätzung des Präventionsbeauftragten gehen die professionellen Betrügereien auf organisierte Gruppen und Banden zurück, die vor allem aus dem Ausland operieren. "Die höchste ergaunerte Summe, die mir bei den Telefonbetrügereien bekannt geworden ist, waren 400.000 Euro", so Warncke. Eine Schadenssumme in sechsstelliger Höhe komme häufiger vor. Er rief eindringlich dazu auf, niemals Geld an Fremde zu übergeben.