Fünf Jugendherbergen wieder im Regelbetrieb

Nach teils über 18 Monaten pandemiebedingter Schließungen öffnen am Montag die Jugendherbergen in Büdingen, Grävenwiesbach, Kassel, Lauterbach und Limburg wieder für den Regelbetrieb. Das teilte der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks am Freitag mit. "Zum 25. April öffnen wir nun nach kurzer Renovierungsphase wieder alle fünf Häuser für Klassenfahrten, Bildungs-, Musik- und Sportcamps, sowie Freizeiten und Erholungsurlaube", sagte Verbandsvorstand Klaus Becker. Das Haus in Büdingen öffnet demnach mit neuer Einrichtung und neuem Konzept. Die Jugendherberge werde unter anderem fast vollständig auf Fleisch verzichten und ein umfassendes vegetarisches und veganes Küchenangebot bieten.

Die Renovierungsarbeiten in allen Häusern waren nötig, weil die Einrichtungen während der Corona-Pandemie nicht etwa leer standen, sondern als Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete genutzt wurden. Die Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium Gießen endete am 31.03.2022. "Für unsere Mitarbeitenden war es eine schöne und besondere Erfahrung. Das Erleben der Dankbarkeit unserer Langzeitgäste war teilweise sehr bewegend. Nun sind wir aber bereit für den Regelbetrieb", so Becker.