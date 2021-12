Impfaktionen in Frankfurt und dem Kreis Offenbach

In Neu-Isenburg (Offenbach) wird am morgigen Mittwoch eine Impfstelle im Isenburg-Einkaufszentrum eröffnet. Geimpft wird an drei Tagen pro Woche zwischen 10 und 18 Uhr. Neben Jugendlichen und Erwachsenen können auch Kinder - mit dem Junior-Impfstoff von Biontech - geimpft werden. Es ist kein Termin nötig. Über Silvester und Neujahr ist die Impfstelle zu. An Silvester findet im Einkaufszentrum aber von 10 bis 14 Uhr eine andere Impfaktion für alle ab 12 Jahren statt.

Ebenfalls in Neu-Isenburg gibt es von Dienstag bis Donnerstag eine Sonderimpfaktion in der Hugenottenhalle. Termine sind noch vorhanden.

In Frankfurt bietet die Hausarztpraxis Dr. Ha in der Eschersheimer Landstraße am heutigen Dienstag einen Impfaktionstag an. Noch bis 19 Uhr wird ohne Voranmeldung mit Biontech oder Moderna geimpft. Alle Menschen ab zwölf Jahren sind willkommen.

Ebenfalls in Frankfurt ist der Impfexpress auch an diesem Dienstag wieder im Einsatz - und zwar von 12 bis 20 Uhr am Lokalbahnhof. Geimpft wird auch bei der TG Bornheim in der Berger Straße. Ohne Anmeldung und nicht nur für Vereinsmitglieder, zwischen 13 und 19 Uhr. Eine weitere Impfaktion findet seit 10 Uhr vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums in der Adickesallee statt. Auch hier können Impfwillige spontan vorbeischauen.