Luxuswohnungen in 2021 stärker gefragt

In der Corona-Pandemie hat das Geschäft mit teuren Luxuswohnungen und -häusern zugenommen. Ralph Kunz, Direktor Premium Management bei von Poll Immobilien in Frankfurt, berichtet vor allem im Preissegment ab zwei Millionen Euro von einer deutlich höheren Nachfrage im zweiten Corona-Jahr. Bei Spitzenpreisen komme es vor allem auf die Lage und das Maß an Privatsphäre an. "Hier gehen die Preise auch schon mal in den zweistelligen Millionenbereich für frei stehende Häuser und Villen in den Toplagen." Nach Aussage des Marktforschers Stephan Kippes liegt die hohe Nachfrage daran, dass die niedrigen Zinsen andere Kapitalanlagen nicht rentierlich machten. Auch das in gut 30 Ländern tätige Hamburger Maklerunternehmen Engel & Völkers berichtet, dass es 2021 im Vergleich zum ersten Krisenjahr 2020 fast doppelt so viele Anwesen zwischen fünf und zehn Millionen Euro vermittelte.