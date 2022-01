Woolworth verzichtet auf 2G-Kontrollen

In den Filialen der Kaufhauskette Woolworth können ungeimpfte Kundinnen und Kunden seit Samstag wieder einkaufen. "Tatsächlich verzichten wir seit dem Wochenende auf 2G-Kontrollen in allen 40 Woolworth-Kaufhäusern in Hessen", bestätigte eine Sprecherin dem hr am Dienstag.

Woolworth zählt sich aufgrund seines Sortiments zu den so genannten Grundversorgern, für die die 2G-Regel nach der hessischen Coronaschutzverordnung nicht gilt. Woolworth wurde von den Behörden in Bayern und im Saarland bereits als Grundversorger eingestuft. Darauf beruft sich das Unternehmen auch für seine Filialen in Hessen. Zuerst hatte die FAZ darüber berichtet.