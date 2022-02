Hessen erwartet 100.000 Novavax-Impfdosen

In dieser Woche soll der von einigen ersehnte Protein-Impfstoff des US-Herstellers Novavax geliefert werden, der ohne die neue mRNA-Technik hergestellt wird. In Hessen werden zunächst gut 100.000 Dosen des Protein-Impfstoffs erwartet. Gehofft wird, dass das Vakzin eine Alternative für all jene ist, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe haben.

Eine Umfrage in Hessens Kommunen und Kreisen ergab, dass die Nachfrage nach Novavax bislang allerdings mäßig ist. So erklärte ein Sprecher des Werra-Meißner-Kreises, dass sich erst vier Menschen nach dem Protein-Impfstoff erkundigt hätten. Zunächst soll der Stoff Beschäftigten aus dem Gesundheitssektor angeboten werden, damit sie die einrichtungsbezogene Impfpflicht erfüllen können, die ab Mitte März gilt. Die meisten Städte und Kreise bieten Novavax-Impftermine erst ab kommender Woche an. Grund: Es sei nicht ganz sicher, dass der Hersteller Novavax auch pünktlich liefere, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingeschränkt hatte.