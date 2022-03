Liga der Freien Wohlfahrtspflege begrüßt Teil-Impfpflicht

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen begrüßt die ab diesem Dienstag geltende Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Menschen, die in Einrichtungen leben oder von ambulanten Diensten versorgt werden, würden auf diese Weise geschützt, teilte der Vorstandsvorsitzende Carsten Tag am Dienstag mit. "Allerdings kann dies nur der erste Schritt hin zu einer allgemeinen Impfpflicht sein." Die Beschäftigten in der Pflege, Eingliederungshilfe und den stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe seien nicht die Pandemietreiber.

"Daher ist es auch ein wichtiges Signal an sie, dass sich der Bundestag im April mit der allgemeinen Impfpflicht beschäftigen will", bekräftigte Tag. Gerade mit Blick auf den kommenden Herbst sei das dringend nötig, da eine weitere Infektionswelle bevorstehe. Der Vorsitzende des Liga-Arbeitskreises "Gesundheit, Pflege und Senioren", Michael Schmidt, begrüßte, dass die Impfpflicht in Hessen stufenweise umgesetzt wird. Das biete bisher ungeimpften Mitarbeitern noch die Chance, sich zeitnah impfen zu lassen.