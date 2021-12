Weniger Infizierte in den Alten- und Pflegeheimen

In den hessischen Alten- und Pflegeheimen stecken sich dank dreifacher Impfung immer weniger Menschen mit dem Coronavirus an. Wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte, sind derzeit 254 Heimbewohner infiziert - nach 3.711 zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Außerdem seien die Verläufe bei den Menschen, die sich trotz Impfung ansteckten, auch in der vulnerablen Gruppe der Pflegebedürftigen zumeist leicht.

In Hessen leben rund 58.000 Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch unter den Mitarbeitern gibt es weniger Corona-Fälle: 184 Pflegekräfte und sonstige Beschäftigte der Heime sind laut Ministerium aktuell infiziert. Am Jahresende 2020 seien es mehr als 1.500 gewesen. Damit verringere sich auch die Gefahr von Personalengpässen, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne).