Marburger Kitas testen weiter

Zwei Wochen lang haben die Marburger Kitas den Eltern kostenlose Corona-Tests für ihre Kinder angeboten. Das kam so gut an, dass die Aktion nun verlängert wird. Rund 80 Prozent der Familien hätten mitgemacht und die Lollitests zweimal pro Woche zu Hause durchgeführt, teilte die Stadt am Dienstag mit. 7.000 Tests seien bereits ausgeteilt worden. 10.000 weitere habe man nun bestellt.

Vertreter von Eltern und Stadt hätten sich darauf geeinigt, mit dem Testen zunächst bis zu den Osterferien weiterzumachen. Sollte die Inzidenz bis dahin wieder stark sinken, würden die Tests ausgesetzt. In den beiden Testwochen habe es nur einen Corona-Fall gegeben, der der Stadt bekannt wurde. In Hessen gibt es - anders als in Bayern oder bald in Berlin - keine Testpflicht für Kita-Kinder.