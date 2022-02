Hospitalisierungsinzidenz sinkt weiter

Die Hospitalisierungsinzidenz ist in Hessen auch am Dienstag gesunken - von 6,4 am Vortag auf jetzt 6,2, wie das Sozialministerium mitteilte. Die Zahl gibt an, wie viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden. Sie bildet das Infektionsgeschehen allerdings nur verzögert ab. Eine Woche zuvor lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 7,53.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen nach Daten des Sozialministeriums am Montag 235 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, davon wurde bei 218 eine Corona-Infektion bestätigt, bei 17 besteht der Verdacht. Vor einer Woche waren es 243 Intensivpatientinnen und Patienten. 57,3 Prozent von ihnen sind ungeimpft oder nicht vollständig geimpft. Umgerechnet auf die Bevölkerung liegen auf den Intensivstationen 4,3-mal so viele Ungeimpfte wie Geimpfte.

Hinweis: Im Zuge der Omikron-Welle liegen immer häufiger Erkrankte in Krankenhäusern, die aufgrund einer positiven Testung zwar offiziell als Covid-Patienten gemeldet sind, aber eigentlich wegen einer anderen Krankheit medizinisch behandelt werden. Deshalb sind die Zahlen nur bedingt aussagekräftig.