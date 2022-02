Demos gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht in Frankfurt, Kassel und Hanau

Nicht nur in Fulda, sondern auch in weiteren Städten haben am Samstag hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und die bevorstehende Impfpflicht für medizinisches Personal demonstriert. In Frankfurt gingen nach Polizeiangaben mehr als 3.000 Menschen auf die Straße. Es kam zu mindestens zwei Festnahmen. Eine Person habe keine Maske getragen und sich dann gegen den Ausschluss von der Versammlung gewehrt, eine andere Person habe mehrere Polizisten beleidigt und sich anschließend nicht an den ausgesprochenen Platzverweis gehalten, teilte die Polizei über Twitter mit.

Auch in Kassel fand eine Demonstration mit Kundgebung statt, dort nahmen laut Polizei bis zu 500 Menschen teil. Zwischenfälle gab es nach Angaben eines Sprechers nicht. Zu einer weiteren Demonstration gegen die Impfpflicht kamen in Hanau 900 Menschen zusammen. 50 weitere Menschen versammelten sich zu einer Gegenkundgebung.