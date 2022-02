Wieder Montagsdemos in mehreren Städten

Am Montag haben erneut tausende Menschen in Hessen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Die Polizei Mittelhessen berichtete am Abend von insgesamt 24 Veranstaltungen mit rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 11 Gegenveranstaltungen, an denen sich rund 600 Menschen beteiligten. Die Veranstaltungen seien weitestgehend friedlich verlaufen.

Auch die Polizei Westhessen beobachtete mehrere Demonstrationen. Die größte fand mit 200 Demonstranten in Bad Camberg (Limburg-Weilburg) statt, in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) fanden sich 160 Teilnehmende zusammen. Eine Veranstaltung in Idstein wurde aufgelöst. Es habe sich kein Versammlungsleiter zu erkennen geben wollen und die Teilnehmer seien nicht kooperativ gewesen, begründete die Polizei die Maßnahme. Die übrigen Demonstrationen seien ohne besondere Vorkomnisse verlaufen.