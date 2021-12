Einschränkungen zum 28. Dezember

Hessen setzt die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dienstag zum 28. Dezember um. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden mit. Die Situation sei paradox, sagte Bouffier: "Wir sehen fallende Infektionszahlen. Das ist wegen der neuen Virusvariante Omikron aber kein Zeichen der Entspannung, denn wir nehmen wahr, was in anderen europäischen Ländern geschieht." Momentan gebe es zwar keinen Anlass zu Panik, aber größten Anlass zur Vorsicht.

Deswegen müsse die Politik bei steigenden Fallzahlen eventuell nachsteuern: "Niemand kann sagen, wo wir in drei Wochen stehen", sagte Bouffier. "Aber wir können uns auf eine mögliche explosionsartige Entwicklung vorbereiten." Auch Hessen setze also die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum auf zehn Personen um, Kinder bis 14 Jahren zählten nicht mit, sagte Bouffier. Sind nicht geimpfte oder nicht genesene Personen dabei, dann sind nach wie vor nur Treffen von einem Haushalt und maximal zwei Menschen eines weiteren Haushalts erlaubt. Für Privaträume gelte weiter die dringende Empfehlung, die Kontakte zu beschränken.

Als Großveranstaltung gelten Veranstaltungen mit über 250 Personen in Innen- wie Außenräumen. Damit sei nicht nur die Fußballbundesliga gemeint, sondern zum Beispiel auch kulturelle Veranstaltungen. Auch in Hessen müssten die Clubs zum 28. Dezember wieder schließen, sagte Bouffier weiter. In den Räumen dürfe aber regulärer Gastronomiebetrieb eingerichtet werden - jedoch ohne Tanz. All dies gelte bis zum 13. Januar - zunächst, wie der Ministerpräsident betonte. Das nächste Ministerpräsidenten-Treffen ist für den 7. Januar 2022 angesetzt.