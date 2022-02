Uni Kassel plant Sommersemester in Präsenz

Die Uni Kassel will im kommenden Sommersemester zum Normalbetrieb zurückkehren. Vorlesungen, Seminare und andere Lehrveranstaltungen sollen ab April wieder am Campus stattfinden, wie die Uni am Freitag mitteilte. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass Expertinnen und Experten mit einem Abflauen der Omikron-Welle "in absehbarer Zeit" rechnen. Zudem seien die Verläufe mit Omikron in aller Regel weniger schwer.

Die Sitzplätze in allen Lehrräume sollen wieder zu 100 Prozent genutzt werden können. "Wir gehen freilich davon aus, dass auch im April und darüber hinaus Hygiene-Regeln gelten, wir beispielsweise Masken tragen werden", erklärte Uni-Präsidentin Ute Clement. Die Details sollen in den kommenden Wochen geklärt werden.Von den Studierenden erwarte man, dass sie auf den Campus zurückkehren. "Wo dies Studierenden aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein sollte, werden im Einzelfall Lösungen gefunden", teilte die Uni mit.