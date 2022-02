Hausärzteverband: "Impfmüdigkeit wird nicht durch neuen Impfstoff abgelöst"

Wenn die erste Lieferung des neuen Impfstoffs Novavax in den kommenden Tagen in Hessen eintrifft, gehen alle rund 105.000 Impfdosen zunächst an die Gesundheitsämter, die sie für das von der Impfpflicht betroffene medizinische Personal vorhalten. Christian Sommerbrodt, Vorstand des Hessischen Hausärzteverbands, sagte im Gespräch mit hr-iNFO, er halte dieses Vorgehen für sinnvoll. Den Impfstoff auf die 3.500 impfenden Hausärzte in Hessen zu verteilen, lohne sich bei der geringen Menge kaum. Er rechne aber damit, dass ein bis zwei Wochen nach dem Impfstart mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, der dann auch an die Praxen geliefert werde.

Der Vorteil des neuen Vakzins liegt laut Sommerbrodt darin, den noch skeptischen Patienten ein breiteres Angebot an Impfstoffen machen zu können. Allerdings sei die Nachfrage auch in den Praxen bisher "nicht so hoch wie erwartet", sagte Sommerbrodt. "Die Impfmüdigkeit wird nicht durch einen neuen Impfstoff abgelöst." Eine bessere Wirksamkeit als die "sehr guten" mRNA-Impfstoffe habe Novavax nicht. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer sagte dazu, laut klinischen Studien sei Novavax "genauso wirksam wie Biontech".