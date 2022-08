Uniklinikum Gießen setzt Corona-positive Mitarbeiter ein

Das Universitätsklinikum (UKGM) in Gießen setzt nun auch Corona-positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Patientenversorgung ein. Das geht aus einem Newsletter des Klinikums an die Beschäftigten hervor, der dem hr vorliegt. Zuerst hatte die Gießener Allgemeine berichtet.

In dem Klinik-Schreiben vom Mittwochabend heißt es, das UKGM befinde sich aufgrund des hohen Krankheitsausfalls in einer "kritischen Versorgungslage". Weiter heißt es dort: Gemäß "Erlass zur Aufrechterhaltung der Patientenversorgung in den hessischen Krankenhäusern bei quarantäne- beziehungsweise isolationsbedingtem Personalausfall" sei das UKGM Standort Gießen auf Stufe "Gelb" gemeldet worden. Dies bedeute, dass positiv geteste Mitarbeitende, die sich selbst als arbeitsfähig erklären, ausnahmsweise unter Tragen einer FFP2-Maske in der Patientenversorgung eingesetzt werden dürfen. Das Personal soll, "sofern möglich", außerhalb vulnerabler Bereiche eingesetzt werden.