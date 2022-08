Kassenärzte sehen Post-Covid-Ambulanzen kritisch

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sieht die Post-Covid-Ambulanzen der hessischen Universitätskliniken kritisch. "Aus KV-Sicht haben wir es hier eher mit einem Geschäftsmodell der Unikliniken zu tun. Diese profitieren davon, dass gerade medizinische Laien oft glauben, Unikliniken könnten in der Regelversorgung irgendetwas besser als die Regelversorger", erklärte die KV in einer Stellungnahme. Inzwischen hätten auch die niedergelassene Ärztinnen und Ärzte umfangreiche Erfahrungen mit Long-Covid. "Man könnte auch fragen, was denn eine Medizinerin oder ein Mediziner einer Uniklinik mehr oder besser können soll als zum Beispiel eine Allgemeinmedizinerin oder ein Internist mit 25 Jahren Berufserfahrung."

Rund 40.000 Menschen in Hessen könnten nach Schätzung der Frankfurter Post-Covid-Ambulanz so stark an den Folgen einer Corona-Infektion leiden, dass sie medizinische Hilfe suchen. Die Universitätskliniken in Frankfurt und Gießen/Marburg haben spezielle Anlaufstellen für diese Patienten. Ein Angebot speziell für Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf Post-Covid hat jetzt das Kinderzentrum am Klinikum Kassel auf den Weg gebracht.