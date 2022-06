Frankfurt installiert 2.500 Luftfilter an 140 Schulen

Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie werden an Frankfurter Schulen die ersten Luftfilter in Klassenräumen installiert. In den kommenden Wochen sollen an 140 Schulen im Stadtgebiet rund 2.500 Geräte aufgestellt werden - vorwiegend in Klassenräumen der Jahrgangsstufen eins bis sechs. Bis zum Herbst sollen in allen vorgesehenen Schulen entsprechende Geräte stehen.