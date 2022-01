Mehr Corona-Fälle an Schulen nach den Ferien - Kultusminister trotzdem zufrieden

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien sind an den Schulen in Hessen etwa dreimal so viele Corona-Infektionen entdeckt worden wie in der Woche vor den Ferien. Wie das Kultusministerium am Montag mitteilte, fielen in der ersten Schulwoche des neuen Jahres 4.448 Schnelltests von Schülerinnen und Schülern positiv aus, von denen sich 2.295 durch einen PCR-Test bestätigten. Bei den Lehrkräften waren 161 Schnelltests und 155 PCR-Tests positiv. Die Positivquote lag damit laut Kultusministerium am Ende der vergangenen Woche unter Schülerinnen und Schülern bei 0,13 Prozent und unter Lehrkräften bei 0,14 Prozent. Vor den Ferien habe die Quote bei 0,04 Prozent gelegen. Insgesamt seien etwa 4.500 Schülerinnen und Schüler (0,6 Prozent) und 425 Lehrkräfte (0,7 Prozent) derzeit in Quarantäne.

Sollte es in den kommenden Wochen zu Personalengpässen kommen, dürften die Schulen den Unterricht flexibel gestalten, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Der Fokus müsse dann auf den Kernfächern liegen. Lehrkräfte in Quarantäne könnten von zuhause unterrichten. Der Präsenzunterricht habe aus psychosozialen Gründen aber weiter Vorrang, sagte Lorz. "Unser Ziel ist, bis zum Ende des Winters und darüber hinaus so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten."