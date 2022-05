Über 10.000 Corona-Tote in Hessen

In Hessen sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das hat das Sozialministerium in Wiesbaden dem hr bestätigt. Demnach lag die Zahl der Toten am Montagnachmittag bei 10.004 (Stand: 15.50 Uhr).

Mehr als drei Viertel der Toten seien tatsächlich an dem Coronavirus gestorben. So haben es die hessischen Gesundheitsämter dem zuständigen Landesamt in Dillenburg gemeldet. Bei den übrigen Verstorbenen sei die Infektion nur ein Begleitumstand gewesen oder die genaue Todesursache unklar gewesen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) waren vor allem Männer und ältere Menschen betroffen. Die Hälfte der Toten sei in die Zeit vor den Corona-Schutzimpfungen gefallen.