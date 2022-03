Frankfurt bietet Impfungen für Ukraine-Geflüchtete an

Geflüchtete aus der Ukraine sollen in Frankfurt schnell und unbürokratisch eine Impfung erhalten. Die Stadt kündigte am Montag an, dazu würden ab Dienstag mobile Impfteams zu den Hallen geschickt, in denen aktuell 700 bis 1.000 Geflüchtete untergebracht seien. Jeder, der möchte, könne sich dort ohne Termin impfen lassen. "Wir arbeiten bereits seit Tagen mit Hochdruck daran, dass alle, die hier ankommen, gut versorgt werden", sagte der Leiter des Gesundheitsamts Peter Tinnemann. Zwei Drittel der ukrainischen Bevölkerung sind nach Daten der Weltgesundheitsorganisation ungeimpft.

In den Notunterkünften würden außerdem nur negativ getestete Menschen untergebracht, sagte Dirk Dallwitz, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Bei der Belegung werde auf Mindestabstände geachtet. Immerhin habe die Pandemie den Vorteil, dass in vielen Hotels Zimmer frei seien, die die Stadt für die Unterbringung anmieten könne.

Impfangebote für Geflüchtete gibt es auch in anderen Städten und Kreisen, beispielsweise in Darmstadt oder Gießen. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen wird ebenfalls geimpft.