Hospitalisierungsinzidenz steigt weiter an

Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen steigt weiter an. Sie lag am Donnerstag nach Angaben des Sozialministeriums bei 6,83. Die Zahl gibt an, wie viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden. Sie bildet das Infektionsgeschehen allerdings nur verzögert ab. Eine Woche zuvor lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,17. Sollte der Wert über 9 steigen oder 400 Intensivbetten belegt werden, will die Landesregierung über weitere Schritte beraten, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen nach Daten des Sozialministeriums am Mittwoch 231 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, davon wurde bei 214 eine Corona-Infektion bestätigt, bei 17 besteht der Verdacht. Vor einer Woche waren es 222 Intensiv-Patientinnen und Patienten. 59,2 Prozent von ihnen sind nicht oder nicht vollständig geimpft, während 37,9 Prozent vollständig geimpft sind. Bei 2,8 Prozent ist der Impfstatus unbekannt.

Hinweis: Im Zuge der Omikron-Welle liegen immer häufiger Erkrankte in Krankenhäusern, die aufgrund einer positiven Testung zwar offiziell als Covid-Patienten gemeldet sind, aber eigentlich wegen einer anderen Krankheit medizinisch behandelt werden. Deshalb sind die Zahlen nur bedingt aussagekräftig.