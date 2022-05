Klose zieht positive Bilanz bei Impfpflicht im Gesundheitswesen

Der Anteil ungeimpfter Beschäftigter im hessischen Gesundheitswesen, für die eine Corona-Impfpflicht besteht, ist laut Sozialministerium niedriger als prognostiziert.

In der stationären Pflege gelten 4,2 Prozent der rund 66.000 impfpflichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als ungeimpft, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. In den Kliniken und medizinischen Einrichtungen mit insgesamt 55.000 Beschäftigten liege diese Quote bei acht Prozent - also ebenfalls unter den vorhergesagten zehn Prozent. "Auch wenn noch nicht alle Verfahren abgeschlossen sind, kann eine bisher positive Bilanz gezogen werden", resümierte Minister Kai Klose (Grüne).

Seit Mitte März dieses Jahres gilt für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und im medizinischen Bereich bundesweit eine Impfpflicht. Die Einrichtungen sind verpflichtet, ungeimpfte Beschäftigte beim Gesundheitsamt zu melden.