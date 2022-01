Fast zwölf Millionen Euro für digitale Formate an Hochschulen

Fast zwölf Millionen Euro zusätzlich sind in der Corona-Pandemie in die Umstellung auf digitale Formate an den hessischen Hochschulen geflossen. Das geht aus einer Antwort von Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Rolf Kahnt hervor. "Die Landesregierung hat in Reaktion auf die Corona-Pandemie die Umsetzung des Digitalpaktes 2020 neu priorisiert und kurzfristig den Ausbau der digitalen Lehre in den Fokus genommen", heißt es in Dorns Antwort. Das hochschulübergreifende Projekt "Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen" sei aufgestockt und mit Mitteln aus dem Digitalpakt und dem Nachtragshaushalt ausgestattet worden.

Hierzu seien im Sommersemester 2020 drei Millionen Euro und im Wintersemester 2020/2021 weitere 2,3 Millionen Euro geflossen. Weitere 3,5 Millionen Euro seien für die IT-Infrastruktur bereitgestellt worden. Bei den Kommunikationsplattformen würden die Hochschulen auf unterschiedliche Anbieter setzen. Sie hätten auch unterschiedliche Anforderungen. "Ein einzelnes System kann daher nicht für alle hessischen Hochschulen gleichzeitig die optimale Lösung sein. Eine Vereinheitlichung ist daher nach Auffassung der Landesregierung nicht sinnvoll", schrieb Dorn.