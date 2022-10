Uni Kassel: Erstmals "Tag der Technik" seit Pandemie-Beginn

Die Universität Kassel hat am Mittwoch zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie zum Tag der Technik aufgerufen. Die Uni öffnete für 430 Oberstufenschüler aus Nordhessen ihre Labore und Horsäle. Die jungen Besucher konnten so einen Einblick in den Beruf des Ingenieurs bekommen. Mit dabei waren auch 30 Technische Unternehmen aus der Region. Die Branche beklagt seit Jahren einen Mangel an hochqualifizierten Fachkräften. Die Aktion soll die Neugier bei den jungen Männern und Frauen wecken und Vorurteile über Ausbildung und Studium in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern abbauen.