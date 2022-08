Umweltbundesamt: Luftfilter in Schulen sparsam einsetzen

Wegen der Energiekrise hat das Umweltbundesamt zur Rückkehr einiger Bundesländer aus den Sommerferien dazu aufgerufen, die Nutzung mobiler Luftfilter in Schulen auf das Nötigste zu beschränken. "Im Zuge der Energieeinspardiskussion ist zu beachten, dass mobile Luftreiniger beim Betreiben nicht unerhebliche Mengen an Strom verbrauchen und auch von daher der Einsatz auf hygienisch notwendige Situationen begrenzt bleiben sollte", sagte Heinz-Jörn Moriske, Direktor im Umweltbundesamt. Dies seien etwa Räume, in denen Fenster nur gekippt werden könnte.

Eine mögliche Senkung der Raumtemperatur auf 19 Grad zu Energiesparzwecken dürfe nicht dazu führen, dass das wegen Corona empfohlene Lüftungsverhalten in Innenräumen geändert oder gar minimiert werde. Das Umweltbundesamt rät dazu, alle zwanzig Minuten zu lüften. Wo sich Fenster weit öffnen lassen oder ein Luftaustausch durch fest installierte Raumluftanlagen gewährleistet ist, seien mobile Luftreiniger nicht notwendig. In Hessen beginnt der Unterricht nach den Sommerferien wieder am 5. September.